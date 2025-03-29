Прикарпатські поліцейські розповіли, як російські спецслужби вербують неповнолітніх

В поліції Івано-Франківської області б’ють на сполох через зростання випадків вербування підлітків окупантами через соціальні мережі. Експерти розповідають про основні механізми втягування молоді у протиправну діяльність та пояснюють, як розпізнати небезпеку.

У часи повномасштабної війни російські спецслужби розширюють арсенал гібридних методів ведення війни проти України, зосереджуючи особливу увагу на неповнолітніх як потенційних джерелах розвідувальної інформації. Поліція Івано-Франківської області повідомляє про випадки цілеспрямованого вербування підлітків через популярні соціальні мережі та месенджери, інформує своїх читачів Правда іф.

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За інформацією правоохоронців, схема вербування зазвичай починається з налагодження довірливих стосунків. Підлітку пише “новий друг”, який виявляє неприродний інтерес до його захоплень, демонструє підтримку ідей та поглядів. Після встановлення психологічного контакту вербувальник пропонує підзаробити на “простому завданні” або стати частиною “секретної місії”, що для багатьох підлітків звучить привабливо та захопливо.

“Насправді це не що інше, як ретельно спланована пастка”, — наголошують у поліції Івано-Франківської області. Вербувальники, які часто діють від імені російських спецслужб, використовують психологічні маніпуляції, обіцяють легкі гроші та нові можливості, однак за цими обіцянками ховаються кримінальні схеми та реальні загрози як для самого підлітка, так і для національної безпеки України.

Як розпізнати спробу вербування

Правоохоронці виокремлюють кілька основних ознак, за якими можна розпізнати спробу вербування:

Незнайомець просить передавати інформацію, фотографувати стратегічні об’єкти чи пересування військових;

Обіцянки хорошого заробітку без докладання значних зусиль;

Переконування у тому, що “ніхто не дізнається” і що в таких діях “нічого страшного немає”;

Психологічний тиск, маніпуляції, шантаж або безпосередні погрози.

За словами спеціалістів, вербувальники російських спецслужб здебільшого намагаються отримати інформацію про розташування військових об’єктів, пересування техніки, системи протиповітряної оборони та інші дані, що становлять військову таємницю. Підлітки можуть не усвідомлювати цінність такої інформації для ворога та масштаб потенційних наслідків її розголошення.

Рекомендації щодо безпеки

Поліція Івано-Франківської області надає чіткі рекомендації щодо дій у випадку спроби вербування:

Категорично відмовлятися від передачі будь-якої інформації, навіть якщо вона здається несуттєвою чи неважливою;

Негайно повідомити про спробу вербування батькам, вчителям або безпосередньо звернутися до правоохоронних органів;

Пам’ятати, що незнайомець у соціальних мережах може бути не тим, за кого себе видає.

“Не дозволяйте нікому втягнути вас у гру, де правила пише злочинець. Залишайтеся обережними, бережіть себе та своїх друзів!” — наголошують правоохоронці.

Поліція також закликає батьків пильніше стежити за активністю дітей у соціальних мережах, проводити профілактичні бесіди щодо потенційних загроз в інтернеті та пояснювати наслідки співпраці з ворогом. Особливо важливо розвивати критичне мислення у підлітків, які часто не здатні розпізнати маніпуляцію та оцінити реальні ризики.

Правоохоронці нагадують, що передача інформації ворогу в умовах воєнного стану може кваліфікуватися як державна зрада або диверсія і тягне за собою серйозну кримінальну відповідальність, навіть для неповнолітніх.