Як Дмитро Комаров шукав на Прикарпатті найвисокогірніше житло в Україні ВІДЕО

Відомий український мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров розповів про складнощі та несподівані пригоди під час пошуку найвищого житла в горах Франківщини.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Дмитра Комарова.

“Коли ми починали шукати найвище житло, ми думали, що це поїздка на кілька днів. Здавалося, що може бути складного: знайти хати в горах, виміряти висоти, визначити найвищу з них”, – зазначив Комаров.

Однак справжня реальність виявилася набагато складнішою. За словами тревел-блогера, жодне інтернет-дослідження чи розмови з місцевими не дали однозначного результату.

“Все одно залишалась імовірність, що десь існує житло вище, про яке ми не знаємо”, – розповів він.

Пошук у державному реєстрі додав ще більше інтриги, адже з’явилися три додаткові кандидати на перемогу. Найскладнішим став дводобовий похід у зимових горах.

“На 2-й день наші з оператором смартфони показали більше кроків, ніж при підйомі на Говерлу!” – поділився враженнями Комаров.

Несподіваним поворотом стала втрата основного відеоматеріалу через технічну помилку оператора.

“Абсолютно весь матеріал з основної камери за цей день – втрачено”, – розповів журналіст.

Врятували додаткові камери та дрон, завдяки яким вдалося змонтувати випуск.