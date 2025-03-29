Як тренується молоде поповнення прикарпатської бригади “Елельвейс” ВІДЕО

Прикарпатська 10-та гірсько-штурмова бригада показала, як тренує нове поповнення за програмою «18-24». Молоді контрактники проходять не легку, але ефективну підготовку.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на 10 гірсько-штурмову бригаду.

У 10-й гірсько-штурмовій бригаді наразі проходить інтенсивна підготовка нових контрактників програми «18-24». Це молоді добровольці, які вирішили стати частиною української армії.

“Перші бійці вже прибули на навчання. Вони дуже вмотивовані, хочуть навчитися воювати і робити це вправно”, – розповідає старший офіцер групи контролю бойового стресу Микита «Ranger».

Він зазначає, що хлопці швидко згуртувалися, знайшли неформальних лідерів і підтримують один одного у навчанні.

Програма підготовки насичена і складна

“Ми створюємо складні умови, щоб на полі бою їм було легше”, – каже начальник штабу навчального батальйону Сергій «Атлас».

Молодих рекрутів можуть підняти о другій годині ночі, аби вони звикали до непередбачуваних ситуацій.

Головний сержант навчального батальйону Максим «Корабель» наголошує, що інструкторами є лише досвідчені військові бригади.

“Це люди, які воювали, які навчалися як сержанти, а тепер передають знання молодому поповненню”, – пояснює він.

Рекрути забезпечені всім необхідним.

“Форма, бронежилети, каски, розвантажувальні системи – все є. Озброєні вони новими українськими UAR-15”, – додає «Корабель».

Спочатку навчання проходить у форматі теорії, після чого відпрацьовується на практиці. Воно включає не лише бойову, а й ідеологічну підготовку.

“Щоранку у нас – молитва військового піхотинця”, – зазначає головний сержант.

Молоді бійці визнають, що навчання не легке, але ефективне.

“Я знав, що буде важко, що буде фізична підготовка, але прагну покращувати свої навички”, – говорить контрактник Андрій «Барік».

Ще один контрактник, Іван «Імпульс», додає:

“Порівняно зі строковою службою, це зовсім інший рівень. Так, важче, але це великий плюс. За два тижні тут я дізнався більше, ніж за три роки строкової служби”.

У 10-й бригаді переконані: молодь – це рушійна сила армії.

“Вони вже частина великої військової сім’ї”, – підкреслює «Корабель».