Як бійці франківського 109-го ОГШБ успішно знищують окупантів за допомогою БПЛА

Військовослужбовець 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Грималюк, продовжує звітувати про успішну роботу операторів БПЛА, які 24/7 знищують московитських окупантів на українській землі, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Робота наших воїнів кипить

Андрій Грмалюк виклав свіжу нарізку відео із ліквідованими московитськими окупантами.

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон дислокується на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

“Свіжа нарізка роботи пілотів 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр «Едельвейс». Роботу дронів від громади Івано-Франківська міська рада можна ідентифікувати за написом на моніторі «FRANKIVSK”.” – написав він.

Окрім того наші захисники продовжують збір коштів на дрони

Тому кожен може долучитися до нашої спільної переможної справи:

Принагідно нагадую про збір Тетяна Соболик на Mavic 3 Thermal для нашого батальйону. Хто у силах допомогти – переходьте за лінком, написав Грималюк

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