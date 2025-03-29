В Яремче посеред дороги перекинуся бетоновоз – рух транспорту заблоковано ФОТО

В суботу після обіду, в місті Яремче трапилася дуже проблематична дорожньо-транспортна пригода, за участі вантажного бетоновоза, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на соціальні мережі.
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Рух транспорту зі сторони “Буковелю” в бік Івано-Франківська перекритий
Вантажівка комерційної компанії VS GROUP перекинулась на слизькій дорозі. Місце пригоди розгалуження дороги біля ресторану “Зелений гай” у сторону центру міста Яремче.
Таким чином проїзд На ділянці Ямна-Центр Яремче істотно ускладнений. Автомобілям для проїзду залишилась тільки ділянка дороги, якої користуються у зворотньому напрямку. Але оскільки це тільки одна смуга, то у місті починають формуватися затори.
Детальніше у наших наступних публікаціях
Нагадаємо, що На Франківщині зіткнулися два автомобіля: одного із водіїв довелося визволяти рятувальникам