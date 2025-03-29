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В Яремче посеред дороги перекинуся бетоновоз - рух транспорту заблоковано
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Яремче посеред дороги перекинуся бетоновоз – рух транспорту заблоковано ФОТО

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 19:10
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В суботу після обіду, в місті Яремче трапилася дуже проблематична дорожньо-транспортна пригода, за участі вантажного бетоновоза, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на соціальні мережі.

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Рух транспорту зі сторони “Буковелю” в бік Івано-Франківська перекритий

Вантажівка комерційної компанії VS GROUP перекинулась на слизькій дорозі. Місце пригоди розгалуження дороги біля ресторану “Зелений гай” у сторону центру міста Яремче.

Таким чином проїзд На ділянці Ямна-Центр Яремче істотно ускладнений. Автомобілям для проїзду залишилась тільки ділянка дороги, якої користуються у зворотньому напрямку. Але оскільки це тільки одна смуга, то у місті починають формуватися затори.

Детальніше у наших наступних публікаціях

Нагадаємо, що На Франківщині зіткнулися два автомобіля: одного із водіїв довелося визволяти рятувальникам