Цієї ночі слід перевести годинники на літній час

Україна переводить годинники двічі на рік: в останню неділю березня — на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий.

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Так, 2025 року українці перейдуть на літній час у ніч з 29 на 30 березня 2025 року, пише Фіртка.

Переводять годинник у вихідний, аби був принаймні день на адаптацію до нового часу.

Переводять годинник на літній час на одну годину вперед, тобто з 3:00 на 4:00 годину. Водночас більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні, або не під’єднані до Інтернету годинники потрібно переводити вручну.

Зазначимо, що стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже 40 років поспіль, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році з метою економії електроенергії.

Нагадаємо, що торік перехід на зимовий час мав стати останнім, адже Верховна Рада, 16 липня 2024 року, проголосувала за скасування переведення годинників в Україні.

Проте, переведення годинників все ще залишається актуальним, адже Президент України так і не підписав закон.