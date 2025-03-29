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Відома франківська виконавиця Христина Дарвай презентувала новий відеокліп на пісню «Усе минає»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відома франківська виконавиця Христина Дарвай презентувала новий відеокліп на пісню «Усе минає» ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
29/03/2025 20:31
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Співачка з Івано-Фракнівська презентувала для своїх прихильників нову відеороботу на пісню «Усе минає», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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«Усе минає»

Христина Дарвай розповідає, що її нова відеоробота розповідає про те, що все в нашому житті змінюється… Зима переходить у весну, ранок змінює ніч і тільки щастя є вічним там, де живе любов.

Слова і музику пісні написала сама виконавиця. Над аранжуванням та звукозаписом працювали на студії Union Records. Відео робота – Андрій Соболевський