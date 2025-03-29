Відома франківська виконавиця Христина Дарвай презентувала новий відеокліп на пісню «Усе минає» ВІДЕО

Співачка з Івано-Фракнівська презентувала для своїх прихильників нову відеороботу на пісню «Усе минає», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

«Усе минає»

Христина Дарвай розповідає, що її нова відеоробота розповідає про те, що все в нашому житті змінюється… Зима переходить у весну, ранок змінює ніч і тільки щастя є вічним там, де живе любов.

Слова і музику пісні написала сама виконавиця. Над аранжуванням та звукозаписом працювали на студії Union Records. Відео робота – Андрій Соболевський