У неділю 30 березня, МФК “Прикарпаття” прийматиме “Фенікс-Маріуполь”

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 1-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

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МФК “Прикарпаття” прийматиме “Фенікс-Маріуполь”

Зокрема, поєдинок “Прикарпаття” – “Фенікс-Маріуполь”, який відбудеться найближчої неділі, 30 березня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Віталій Маляр, пише інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сайт франківського клубу.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 37-річний рефері з Хмельницького почав обслуговувати з 2017 року, а до цього два сезони він судив ігри Другої ліги. Саме у сезоні 2016/17 цей арбітр вперше працював на матчі за участі івано-франківської команди, коли тоді ще “Тепловик-Прикарпаття” у гостях здолав “Інгулець-2” (0:2).

У сезоні 2020/21 Віталій Маляр відсудив ще дві виїзні гри “зелено-жовтих” – з рівненським “Вересом” (0:3) і “ВПК-Агро” з Шевченківки (1:1).

Згодом за його арбітражу прикарпатці здобули три перемоги: у серпні 2021-го – у кубковій грі з аматорським “Феніксом” (6:2), два роки тому у групі “А” Першої ліги — з тернопільською “Нивою” (1:0) і торік у “Чемпіонській” групі — вдома як раз з маріупольцями (1:0).

А от поєдинок за участі “Маріуполя” цей арбітр обслуговуватиме вп’яте. Минулого сезону хмельничанин відпрацював на трьох гостьових матчах “Кремінь” – “Маріуполь” (0:3), “Прикарпаття” – “Маріуполь” (1:0) і “Кудрівка-Нива” – “Маріуполь” (1:1), а цього сезону у групі “Б” – на домашній грі “Маріуполь” – “ЮКСА” (2:3).

Загалом у поточному сезоні Віталій Маляр отримував призначення на 5 поєдинків: чотири матчі Першої ліги та кубкову гру 1-го попереднього етапу.