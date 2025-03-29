Прикарпаття втратило захисника Василя Волощука

Знову сумна звістка прийшла на Івано-Франківщину, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф. Під час несення служби помер воїн з Ланчинської територіальної громади Василь Волощук.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомила його сестра Галина Петровська.

Василь Волощук проходив службу у 10-ій Окремій гірсько-штурмовій бригаді

Шановна Ланчинська громадо! У нас знову горе болючої втрати … 29 березня 2025 року, під час несення військової служби у військовій частині А4267 помер ВОЛОЩУК Василь Васильович, 1975 року народження, йдеться у повідомлені. Герой Василь був справжнім патріотом, люблячим чоловіком, батьком та сином, добрим другом, надійним побратимом, професіоналом. Життя якого без жалю забрала страшна війна.. вона забирає найкращих…

“Едельвейси” втратили гідного побратима

У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким воїна. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай добрий, світлий спомин про воїна назавжди залишиться у пам’яті рідних, усіх, хто знав його, любив та шанував.

У героя залишилися дружина та діти