Мер Яремче Андрій Мироняк оприлюднив фінансову декларацію за 2024 рік

Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк оприлюднив свою щорічну декларацію за 2024 рік.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформує кореспондентка Ратуші.
За минулий рік його заробітна плата зросла приблизно на 100 тисяч гривень. Також у звітності з’явився новий вид доходу від продажу електроенергії.
Дружина мера, підприємиця Надія Мироняк, задекларувала дохід у понад 20 мільйонів гривень, хоча це значно менше, ніж у попередньому році.
Попри збільшення доходів, подружжя не придбало нового нерухомого майна. Нагадаємо, що у власності Андрія Мироняка є:
- дві квартири у Києві (70 м² і 69 м²);
- квартира в Івано-Франківську (85 м²);
- два будинки у Микуличині, один з яких був куплений у 2022 році (213,4 м²);
- дев’ять земельних ділянок загальною площею понад 15 000 м²;
- чотири торгові приміщення в Івано-Франківську, придбані у квітні 2023 року (20 м², 19 м², 22 м² та майже 10 м²).
Надія Мироняк володіє дев’ятьма земельними ділянками та житлово-торгівельним комплексом у Микуличині площею 582 м².
Щодо автопарку, у міського голови – лише один автомобіль MITSUBISHI PAJERO 1996 року випуску, який він придбав у 2019 році. Натомість дружина мера має значно більше транспорту:
- 12 вантажних автомобілів (останнє придбання – 2023 рік);
- 9 легкових машин;
- 5 причепів;
- екскаватор.
Крім того, Надія Мироняк є єдиною власницею ТзОВ “ЗОРІ КАРПАТ”, оціненого у 63 тисячі гривень.
Фінансові показники мера у 2024 році:
- зарплата – 659 921 грн (у 2023 році – 545 423 грн);
- пенсія – 225 797 грн;
- дохід від оренди майна – 364 150 грн;
- продаж електроенергії – 2 367 грн;
- проценти від “ПриватБанку” – 22 грн.
Щодо підприємницької діяльності його дружини, її дохід за 2024 рік склав 20 024 965 грн, що на 14 мільйонів менше, ніж у 2023 році.
Також у декларації зафіксований кешбек або бонуси від ТОВ “НоваПей” – 124 грн.
Щодо заощаджень, їхній рівень не змінився: подружжя зберігає понад 5 мільйонів гривень готівкою та ще 50 тисяч доларів.