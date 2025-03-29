Мер Яремче Андрій Мироняк оприлюднив фінансову декларацію за 2024 рік

Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк оприлюднив свою щорічну декларацію за 2024 рік.

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Про це інформує кореспондентка Ратуші.

За минулий рік його заробітна плата зросла приблизно на 100 тисяч гривень. Також у звітності з’явився новий вид доходу від продажу електроенергії.

Дружина мера, підприємиця Надія Мироняк, задекларувала дохід у понад 20 мільйонів гривень, хоча це значно менше, ніж у попередньому році.

Попри збільшення доходів, подружжя не придбало нового нерухомого майна. Нагадаємо, що у власності Андрія Мироняка є:

дві квартири у Києві (70 м² і 69 м²);

квартира в Івано-Франківську (85 м²);

два будинки у Микуличині, один з яких був куплений у 2022 році (213,4 м²);

дев’ять земельних ділянок загальною площею понад 15 000 м²;

чотири торгові приміщення в Івано-Франківську, придбані у квітні 2023 року (20 м², 19 м², 22 м² та майже 10 м²).

Надія Мироняк володіє дев’ятьма земельними ділянками та житлово-торгівельним комплексом у Микуличині площею 582 м².

Щодо автопарку, у міського голови – лише один автомобіль MITSUBISHI PAJERO 1996 року випуску, який він придбав у 2019 році. Натомість дружина мера має значно більше транспорту:

12 вантажних автомобілів (останнє придбання – 2023 рік);

9 легкових машин;

5 причепів;

екскаватор.

Крім того, Надія Мироняк є єдиною власницею ТзОВ “ЗОРІ КАРПАТ”, оціненого у 63 тисячі гривень.

Фінансові показники мера у 2024 році:

зарплата – 659 921 грн (у 2023 році – 545 423 грн);

пенсія – 225 797 грн;

дохід від оренди майна – 364 150 грн;

продаж електроенергії – 2 367 грн;

проценти від “ПриватБанку” – 22 грн.

Щодо підприємницької діяльності його дружини, її дохід за 2024 рік склав 20 024 965 грн, що на 14 мільйонів менше, ніж у 2023 році.

Також у декларації зафіксований кешбек або бонуси від ТОВ “НоваПей” – 124 грн.

Щодо заощаджень, їхній рівень не змінився: подружжя зберігає понад 5 мільйонів гривень готівкою та ще 50 тисяч доларів.