На Франківщині, учителеві за копняк учневі, призначили штраф

Косівський районний суд Івано-Франківської області завершив розгляд справи, пов’язаної з насильством над неповнолітнім у стінах навчального закладу.

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Згідно з рішенням суду від 26 березня 2025 року, вчителя фізичної культури Кобаківського ліцею імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради визнано винним у спричиненні умисного легкого тілесного ушкодження учню восьмого класу, за що педагогу призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень, пишуть Версії.

«При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального проступку, особу винного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліках в психіатричному та наркологічному кабінетах не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання», – зазначається у судовому вироку, що був винесений суддею Косівського районного суду.

Інцидент стався 11 грудня 2024 року приблизно о 13:30, коли неповнолітній учень восьмого класу разом з іншими школярами перебував на уроці фізичної культури в спортивному залі, де підлітки вчиняли пустощі, самовільно зайшовши до підсобного приміщення, призначеного виключно для вчителів. У той момент до спортзалу зайшов вчитель фізкультури, який не проводив заняття в цей час, і після виникнення конфлікту з учнями, на ґрунті особистих неприязних відносин, підійшов до одного з підлітків, схопив його за плече та завдав удару ногою у ділянку куприка.

За висновком експерта Косівського міжрайонного відділення Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи від 1 січня 2025 року, постраждалий зазнав забою м’яких тканин куприка, що відноситься до категорії легких тілесних ушкоджень, що і стало підставою для кваліфікації дій педагога за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Під час судового розгляду обвинувачений педагог повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку, підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті, висловив щире каяття та просив суд про поблажливість. Примітно, що потерпілий школяр та його законний представник також заявили про відсутність претензій до вчителя і попросили не застосовувати до нього суворого покарання, що було враховано судом при винесенні вироку.

Обставини, які пом’якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального проступку, а обтяжуючою обставиною, відповідно до статті 67 Кримінального кодексу України, визнано вчинення кримінального проступку щодо малолітньої дитини, зазначається у рішенні суду.

Вирок Косівського районного суду може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, проте, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, він не може бути оскаржений з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду.