Сьогодні в Делятині проведуть в останню путь полеглого захисника Олександра Уманця

Вчора 29 березня 2025 року, додому на щиті до рідного Делятина востаннє повернувся відважний герой з Прикарпаття Олександр Уманець, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Олександр Уманець

Мешканці громади на колінах зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Олександра Уманця… Сумуємо разом з рідними, розділяємо пекучий біль від гіркої втрати… Навіки в строю! Вічна і світла пам”ять!, – інформують в Делятинській громаді. Чин похорону загиблого героя відбудеться у неділю 30 березня о 13.00 годині