Досягнення ІФНТУНГ займають високі позиції у міжнародному рейтингу

Завдяки сталому розвитку та інноваційному підходу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу залишається одним із провідних освітніх закладів України, що підтверджується високими позиціями у міжнародному рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025.
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Пише Правда.іф з посиланням на ІФНТУНГ.
Університет єдиний в Івано-Франківській області представив напрям “Енергетика”, що підкреслює його ключову роль у розвитку енергетичної науки та підготовці фахівців для енергетичного сектору України, а також є стратегічно важливо для розвитку майбутнього енергетичного університету. Основні переваги напряму: провідні наукові дослідження в галузі енергетики, сучасна матеріально-технічна база та лабораторії, співпраця з міжнародними енергетичними компаніями та українськими підприємствами.
Крім того, ІФНТУНГ – єдиний в регіоні представник у галузях “Комп’ютерні науки”, “Науки про Землю” та інженерних науках загалом. Займає високі позиції у напрямках «Механічна інженерія» – 3 місце, «Інженерія» – 6.
Водночас, у напрямі “Бізнес, менеджмент, бухгалтерський облік” ІФНТУНГ став найкращим у регіоні, посівши 11 позицію, що ще раз підтверджує високу якість освітніх програм і наукових досліджень.
Університет планує розширювати міжнародну співпрацю, впроваджувати нові освітні методики та посилювати інтеграцію бізнесу в навчальний процес. Особлива увага приділяється розвитку напряму “Енергетика” та створенню енергетичного університету, що стане центром підготовки висококваліфікованих спеціалістів у цій стратегічній сфері.
SCImago Institutions Rankings – це глобальний рейтинг, що оцінює університети та наукові установи за трьома основними критеріями:
- Дослідницька діяльність – рівень наукових публікацій, цитованість та міжнародна співпраця.
- Інноваційна активність – патенти та співпраця з бізнесом.
- Соціальний вплив – кількість веб-ресурсів та їх взаємодія з науковою спільнотою.