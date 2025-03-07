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ІФНТУНГ у рейтингу Scimago Institutions 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

Досягнення ІФНТУНГ займають високі позиції у міжнародному рейтингу

Автор: Lilia
07/03/2025 13:04
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Завдяки сталому розвитку та інноваційному підходу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу залишається одним із провідних освітніх закладів України, що підтверджується високими позиціями у міжнародному рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025.

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Пише Правда.іф з посиланням на ІФНТУНГ.

Університет єдиний в Івано-Франківській області представив напрям “Енергетика”, що підкреслює його ключову роль у розвитку енергетичної науки та підготовці фахівців для енергетичного сектору України, а також є стратегічно важливо для розвитку майбутнього енергетичного університету. Основні переваги напряму: провідні наукові дослідження в галузі енергетики, сучасна матеріально-технічна база та лабораторії, співпраця з міжнародними енергетичними компаніями та українськими підприємствами.

Крім того, ІФНТУНГ – єдиний в регіоні представник у галузях “Комп’ютерні науки”, “Науки про Землю” та інженерних науках загалом. Займає високі позиції у напрямках «Механічна інженерія» – 3 місце, «Інженерія» – 6.

Водночас, у напрямі “Бізнес, менеджмент, бухгалтерський облік” ІФНТУНГ став найкращим у регіоні, посівши 11 позицію, що ще раз підтверджує високу якість освітніх програм і наукових досліджень.

Університет планує розширювати міжнародну співпрацю, впроваджувати нові освітні методики та посилювати інтеграцію бізнесу в навчальний процес. Особлива увага приділяється розвитку напряму “Енергетика” та створенню енергетичного університету, що стане центром підготовки висококваліфікованих спеціалістів у цій стратегічній сфері.

SCImago Institutions Rankings – це глобальний рейтинг, що оцінює університети та наукові установи за трьома основними критеріями:

  • Дослідницька діяльність – рівень наукових публікацій, цитованість та міжнародна співпраця.
  • Інноваційна активність – патенти та співпраця з бізнесом.
  • Соціальний вплив – кількість веб-ресурсів та їх взаємодія з науковою спільнотою.