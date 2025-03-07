Досягнення ІФНТУНГ займають високі позиції у міжнародному рейтингу

Завдяки сталому розвитку та інноваційному підходу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу залишається одним із провідних освітніх закладів України, що підтверджується високими позиціями у міжнародному рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на ІФНТУНГ.

Університет єдиний в Івано-Франківській області представив напрям “Енергетика”, що підкреслює його ключову роль у розвитку енергетичної науки та підготовці фахівців для енергетичного сектору України, а також є стратегічно важливо для розвитку майбутнього енергетичного університету. Основні переваги напряму: провідні наукові дослідження в галузі енергетики, сучасна матеріально-технічна база та лабораторії, співпраця з міжнародними енергетичними компаніями та українськими підприємствами.

Крім того, ІФНТУНГ – єдиний в регіоні представник у галузях “Комп’ютерні науки”, “Науки про Землю” та інженерних науках загалом. Займає високі позиції у напрямках «Механічна інженерія» – 3 місце, «Інженерія» – 6.



Водночас, у напрямі “Бізнес, менеджмент, бухгалтерський облік” ІФНТУНГ став найкращим у регіоні, посівши 11 позицію, що ще раз підтверджує високу якість освітніх програм і наукових досліджень.

Університет планує розширювати міжнародну співпрацю, впроваджувати нові освітні методики та посилювати інтеграцію бізнесу в навчальний процес. Особлива увага приділяється розвитку напряму “Енергетика” та створенню енергетичного університету, що стане центром підготовки висококваліфікованих спеціалістів у цій стратегічній сфері.

SCImago Institutions Rankings – це глобальний рейтинг, що оцінює університети та наукові установи за трьома основними критеріями: