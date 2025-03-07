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У Яремче хочуть збудувати меморіал загиблим захисникам України
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Яремче хочуть збудувати меморіал загиблим захисникам України

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 12:43
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ДІМ РІА
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Проєкт реконструкції меморіального комплексу загиблим захисникам України в місті Яремче отримав позитивний експертний висновок щодо міцності, надійності та довговічності, а також затвердження кошторисної частини вартістю 5,93 млн грн.

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Як кажуть у міській раді, це вже “фінішна пряма” з документами, тож за сприятливої погоди незабаром можна буде розпочати будівельні роботи на місці.

Згідно з технічними характеристиками, площа мощення меморіалу становитиме 790 м², площа забудови — 1040 м², а гранична висота будівлі — 5 метрів. Загальна кошторисна вартість проєкту складає 5 933 316 гривень.

Проєктом передбачено комплекс робіт, серед яких:

  • Демонтажні роботи (розбирання бруківки, підпірних стін, стели, сходів та декоративних елементів)
  • Встановлення бордюрів і влаштування основ зі щебеню
  • Влаштування монументальної стіни
  • Ремонт монументальної стели
  • Спорудження залізобетонних сходів і підпірних стін
  • Укладання тротуарної плитки
  • Встановлення ліхтарів
  • Озеленення території (посів газонів, посадка дерев та кущів)

Водовідведення на території забезпечуватиме ухил у бік зеленої зони та вулиць. Проєкт не передбачає змін наявної системи відведення води.

Щодо благоустрою та озеленення — наявні зелені насадження на території не пошкоджуватимуться під час реконструкції.

Міська рада також нагадала, що проєкт меморіалу пройшов громадські обговорення, був схвалений родинами полеглих Героїв і втілюватиметься за небюджетні кошти.

Ескіз пам'ятника Героям України, Яремче.