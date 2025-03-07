Інформаційний ресурс Правда.іф підготував для свого читача свіжі кіноновинки з відомими акторами. Вони захоплюють із перших хвилин перегляду, в яких переважають гострі детективні сюжети. Кожна з них – цікава історія, варта вашої уваги. Це ідеальні стрічки для того, щоб провести затишний вечір удома, з друзями чи наодинці.

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“Ручна поклажа”(2024р.)

Ітан Копек завжди хотів бути поліцейським. Натомість він працює охоронцем в аеропорту, і досі навіть не допускається до роботи по скануванню багажу пасажирів на наявність бомб. Протягом останніх трьох років цей агент TSA, працюючи без вихідних, застряг десь у глибині аеропорту LAX, мріючи про підвищення, якого, здається, ніколи не буде.

Основні події розгортаються напередодні Різдва, в один із найжвавіших часів року для подорожей, і Ітан вибрав цей момент, щоб проявити себе. Після серйозної розмови керівник погоджується посадити його за комп’ютерний сканер, але Ітану майже одразу не щастить: хтось намагається контрабандою провезти валізу, повну нервово-паралітичної речовини «Новачок» на борт переповненого пасажирського рейсу. Здається вони вибрали Ітана як слабку ланка, якою вони можуть маніпулювати, щоб пройти через контрольно-пропускний пункт.

“Конклав” (2024р.)

Фільм починається з раптової смерті улюбленого Папи Римського, що спонукає Колегію кардиналів зібратися у Ватикані на таємний конклав для обрання його наступника. Кардиналу Томасу Лоуренсу (Ральф Файнс) доручено наглядати за цим давнім і таємним процесом. Коли кардинали збираються, їх зачиняють у Сікстинській капелі, де під їхніми святими фасадами киплять амбіції та суперництво.

У міру того, як Лоуренс орієнтується в складнощах цих виборів, він розкриває глибокі таємниці і скандали, які можуть підірвати легітимність кожного з кандидатів. Напруга зростає, коли Лоуренс виявляється втягнутим у павутиння інтриг, що призводить до моральних дилем і питань про віру та лідерство в Церкві.

“Озеро Каддо”(2024р.)

Події відбуваються у сільській громаді Карнак у Східному Техасі. У Еллі натягнуті стосунки зі своєю матір’ю Селестою, а її батько зник, коли вона була дитиною. Зрештою її мати вийшла заміж за чоловіка на ім’я Деніел Беннетт, який привів у шлюб свою 8-річну доньку Анну від попередніх стосунків. Еллі та Анна стали дуже близькі. Коли Еллі тікає після сварки з матір’ю, Анна зникає наступного ранку. Припускають, що вона намагалася прослідкувати за нею і заблукала або поранилася.

Тим часом Періс, інший головний герой, веде своє розслідування, пов’язане з трагічною історією його матері, яка страждала від загадкових нападів, які, на його думку, пов’язані з містичними силами озера. Перебуваючи в цих місцях, Періс помічає симптоми тієї ж хвороби у себе, що надає його пошукам нового сенсу. У підсумку шляхи героїв перетинаються, коли необхідна їм обом правда відкривається.

“Присяжний №2 / Присяжний номер два”(2024р.)

Історія розгортається в залі суду і за його межами. Головний герой, Джастін Кемп, скромний і на перший погляд нічим не примітний чоловік, стає частиною судової колегії, яка має винести вердикт у складній справі про вбивство. Поки обвинувачення і захист розгортають перед присяжними свої аргументи, Джастін починає помічати дивні збіги між подіями злочину і своїми спогадами. Поступово чоловіка охоплює жахливе усвідомлення: жертва загинула саме через його дії.

Сюжет загострюється, коли герой опиняється перед моральною дилемою. З одного боку він має зберігати об’єктивність, дотримуючись правил суду, і нікому не видавати своїх підозр. З іншого, почуття провини і внутрішній конфлікт руйнують його зсередини. Чоловік мучиться питанням: зізнатися у скоєному і поставити під удар своє життя та, можливо, змінити перебіг судового процесу. Або ж спробувати приховати правду, залишивши справу в руках інших присяжних.

“Сплячі Собаки”(2024р.)

Досвідчений детектив страждає на серйозні провали у пам’яті, після чого звертається до поліклініки. Повідомляють сумні новини, у нього розвивається хвороба Альцгеймера. Рой розуміє, що на нього чекає у майбутньому, тому погоджується на експериментальну методику. Підписавши усі необхідні папери, він усвідомлює, що може загинути будь-якої миті. Операція пройшла успішно, головний герой розпочинає реабілітацію. Лікар порадив напружувати пам’ять, тож чоловік займається вивченням справ багаторічної давності, натрапивши на одну, яка його зацікавила. Винний відбуває своє покарання вже десять років, але детектив вирішує сходити до нього. Той повідомляє, що нікого не вбивав і перебуває тут за задумом. Рой проводить розслідування і розуміє, що все сказане виявилося правдою. Але для його звільнення потрібно схопити справжнього вбивцю.

“Самотні вовки”(2024р.)

Гостросюжетна комедія режисера і сценариста Джона Воттса із зірками Джорджем Клуні та Бредом Піттом у ролях двох професійних кілерів. Історія починається з того, що одного з них наймають для приховування гучного злочину. Однак ситуація ускладнюється, коли з’являється другий агент, який несподівано змушує двох «вовків-одинаків» співпрацювати. Під час спільної роботи їхня ніч виходить з-під контролю, що призводить до непередбачуваних викликів і хаосу.

Фільм досліджує теми співпраці та непередбачуваності їхньої роботи, поєднуючи екшн, гумор та гостросюжетні моменти. Окрім Клуні та Пітта, до акторського складу увійшли Емі Райан, Остін Абрамс та Пурна Джаганнатан.

“Жадібні люди”(2024р.)

Це перший робочий день новобранця правоохоронних органів Вілла, і він працює в парі з Террі, непокірним місцевим поліцейським із багатьма шкідливими звичками та ще гіршими вусами. Террі — справжній роботяга, але не знущається з Вілла, коли він грає хеві-метал. Єдине, що чоловік змушує новачка це чекати на вулиці, поки зупиняється, щоб швидко поїсти з домогосподаркою-іммігранткою. При нагоді Террі розповідає, що вивчає китайську у вільний час.

У Провіденсі мало що відбувається – наполягає цей далекий від стандартної моделі офіцер, радячи новоспеченому знайти собі хобі. Але це навряд чи можна сказати про перші кілька годин Вілла на роботі: надходить дзвінок, поки Террі зайнятий справою. Помилково зрозумівши радіокод, він впускається в особняк місцевого морепродуктового магната Воллеса і турбує його дружину Вірджинію, що призводить до сумних (несподівано фатальних) наслідків. Поліцейські в паніці знаходять у вітальні сумку з грошима і вирішують почистити місце події, щоб випадкова смерть жінки виглядала як злочин.