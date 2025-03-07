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До 211-ої річниці Тараса Шевченка у Франківську читали «Пророчі слова Кобзаря» ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

До 211-ої річниці Тараса Шевченка у Франківську читали «Пророчі слова Кобзаря» ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
07/03/2025 12:15
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Напередодні 211-ої річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Івано-Франківську, на площі перед обласною адміністрацією читали Шевченкову поезію

Святкові читання розпочали з хвилини мовчання за полеглими захисниками України. Опісля пролунав великолюдна громада проспівала державний гімн, та благословення священнослужителів пише правда ІФ

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Люди зібралися на офіційний захід в місті.
Шевченкові читання у Франківську

Першими слова Шевченка заспівали військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” – “Реве та стогне Дніпр широкий”.

Військові на заході, один грає на барабанах.
Військовий оркестр виступає на вулиці перед публікою.
Український військовий оркестр виконує музику на вулиці
Група людей на вулиці перед будівлею

Опісля словами Шевченка до громади звернулася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Великий і величний Пророк, символ української нації, слова якого через століття залишаються актуальними. А особливо у часи випробувань, коли українці знову виборюють своє право на свободу. Цьогоріч відзначаємо 211-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Розпочали вшанування Кобзаря із загальнонаціональної хвилини мовчання за Героями сучасності, які полягли в бою за вільну Україну.

Очільниця області також згадала про ранковий ракетний обстріл Прикарпаття, який нанесла “московська орда”.

Жінка говорить на сцені, мікрофон, люди ззаду



До мікрофону вийшли військові, які стоять на захисті української землі. Кожне їхнє слово звучало як обітниця продовжувати боротьбу, а кожен рядок – як оберіг для воїна. Військовослужбовці знаходили у віршах Шевченка не лише історичну правду, а й надію на краще майбутнє.

Військовий виступає на сцені, мікрофон, барабан.
Військовий на мітингу біля мікрофона
Українські військові виступають на відкритому заході
Український солдат промовляє на події перед мікрофоном.
Жінка виступає на мітингу з мікрофоном



Після цього до декламації приєдналися представники влади, які підкреслили безсмертність Шевченківських думок і їхню актуальність у нинішньому державному будівництві. Вони наголошували, що Шевченкові заклики до боротьби за правду і справедливість є дороговказом для теперішнього покоління.

Люди виступають на мітингу з книжками
Люди на мітингу з книгами у руках
Людина з камерою серед натовпу на вулиці.



У цей день не могли залишитися осторонь і працівники медичної сфери разом із викладачами Медичного університету. Вони брали участь у заході, показуючи, що медицина, як і мистецтво, служить людям. Для них вірші Шевченка були не лише літературним надбанням, а й джерелом моральної підтримки в нелегкі часи.

Виступ національне свято у місті, люди на сцені.
Люди на пресконференції під українським прапором.
Виступ на вулиці біля адміністративної будівлі.



До декламації також долучилися поліцейські та рятувальники. Вони, як ніхто інший, знають ціну людського життя та спокою. В рядках Кобзаря вони знаходили наснагу для виконання свого професійного обов’язку, завжди пам’ятаючи, як і сам Шевченко, про невтомну боротьбу за добробут співвітчизників.

Військовий грає на барабані на вулиці.
Поліцейські виступають на громадському заході
Офіцер поліції виступає на заході в Україні.
Виступ двох співробітників ДСНС на заході



Особливо зворушливими були виступи членів сімей полеглих захисників України. Вирізані словами болю і гордості, їхні голоси відлунювались у просторі. Для них Шевченко завжди був символом тих, хто поклав своє життя заради вільної України.

Троє жінок виступають на відкритому повітрі.
Жінка читає вірш на мікрофоні на вулиці.
Люди зібрались на вулиці у сонячний день
Жінка виступає на мітингу з мікрофоном

До громади з віршами Шевченка також звернулися літератори Прикарпаття

Чоловіки читають вірші перед обласною радою
Чоловік тримає книгу і виступає на вулиці.
Чоловік говорить у мікрофон на вулиці
Чоловік читає з книги на мікрофоні на вулиці.



Цей захід, в якому взяли участь люди різних професій і життєвих шляхів, став символом єдності та духовного багатства українського народу, підтверджуючи надзвичайний вплив і важливість поетичної спадщини Тараса Шевченка у формуванні національної самосвідомості.

Фоторепортаж Богдана Савлюка

Пам'ятник біля будівлі, люди на площі, дерева
Вуличний виступ перед будівлею з прапорами.
Група людей стоїть на вулиці, зима
Люди зібралися на вуличний захід у місті.
Група людей на сходах біля будівлі.
Військовий у формі на церемонії
Чоловіки в куртках, стоять на вулиці на сонці
Люди на вулиці під час заходу на свіжому повітрі
Зібрання людей на площі в місті
Люди біля дверей з волонтерською наклейкою.
Люди на мітингу з мікрофоном