До 211-ої річниці Тараса Шевченка у Франківську читали «Пророчі слова Кобзаря» ФОТОРЕПОРТАЖ

Напередодні 211-ої річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Івано-Франківську, на площі перед обласною адміністрацією читали Шевченкову поезію

Святкові читання розпочали з хвилини мовчання за полеглими захисниками України. Опісля пролунав великолюдна громада проспівала державний гімн, та благословення священнослужителів пише правда ІФ

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Шевченкові читання у Франківську

Першими слова Шевченка заспівали військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” – “Реве та стогне Дніпр широкий”.

Опісля словами Шевченка до громади звернулася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Великий і величний Пророк, символ української нації, слова якого через століття залишаються актуальними. А особливо у часи випробувань, коли українці знову виборюють своє право на свободу. Цьогоріч відзначаємо 211-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Розпочали вшанування Кобзаря із загальнонаціональної хвилини мовчання за Героями сучасності, які полягли в бою за вільну Україну.

Очільниця області також згадала про ранковий ракетний обстріл Прикарпаття, який нанесла “московська орда”.





До мікрофону вийшли військові, які стоять на захисті української землі. Кожне їхнє слово звучало як обітниця продовжувати боротьбу, а кожен рядок – як оберіг для воїна. Військовослужбовці знаходили у віршах Шевченка не лише історичну правду, а й надію на краще майбутнє.





Після цього до декламації приєдналися представники влади, які підкреслили безсмертність Шевченківських думок і їхню актуальність у нинішньому державному будівництві. Вони наголошували, що Шевченкові заклики до боротьби за правду і справедливість є дороговказом для теперішнього покоління.





У цей день не могли залишитися осторонь і працівники медичної сфери разом із викладачами Медичного університету. Вони брали участь у заході, показуючи, що медицина, як і мистецтво, служить людям. Для них вірші Шевченка були не лише літературним надбанням, а й джерелом моральної підтримки в нелегкі часи.





До декламації також долучилися поліцейські та рятувальники. Вони, як ніхто інший, знають ціну людського життя та спокою. В рядках Кобзаря вони знаходили наснагу для виконання свого професійного обов’язку, завжди пам’ятаючи, як і сам Шевченко, про невтомну боротьбу за добробут співвітчизників.





Особливо зворушливими були виступи членів сімей полеглих захисників України. Вирізані словами болю і гордості, їхні голоси відлунювались у просторі. Для них Шевченко завжди був символом тих, хто поклав своє життя заради вільної України.

До громади з віршами Шевченка також звернулися літератори Прикарпаття





Цей захід, в якому взяли участь люди різних професій і життєвих шляхів, став символом єдності та духовного багатства українського народу, підтверджуючи надзвичайний вплив і важливість поетичної спадщини Тараса Шевченка у формуванні національної самосвідомості.

Фоторепортаж Богдана Савлюка