В Івано-Франківську ймовірно п’яний водій пошкодив чотири припарковані автомобілі

Вчора на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля Opel, не дотримавшись безпечної швидкості, здійснив наїзд на припарковані транспортні засоби: Kia, Peugeot, Chery та Fiat. У результаті аварії всі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у винуватця пригоди явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройти освідування відмовився. Окрім того, водій уже позбавлений права керування транспортним засобом, оскільки раніше притягався за керування напідпитку.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.