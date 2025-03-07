ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП на дорозі, побита передня частина авто.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську ймовірно п’яний водій пошкодив чотири припарковані автомобілі

Автор: Lilia
07/03/2025 12:01
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вчора на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля Opel, не дотримавшись безпечної швидкості, здійснив наїзд на припарковані транспортні засоби: Kia, Peugeot, Chery та Fiat. У результаті аварії всі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Патрульні, які прибули на виклик, помітили у винуватця пригоди явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройти освідування відмовився. Окрім того, водій уже позбавлений права керування транспортним засобом, оскільки раніше притягався за керування напідпитку.

Автомобіль врізався у дерево, нічна аварія

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.