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Запуск ракети в небо з полум'ям
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, чим минулої ночі атакували Франківщину

Автор: Lilia
07/03/2025 11:46
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У ніч на п’ятницю росія атакувала Івано-Франківщину крилатими ракетами. У західні регіони України, зокрема і на Прикарпаття, прямувало сім крилатих та балістичних ракет, запущених з території ворожої держави.

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Пише Правда.іф.

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