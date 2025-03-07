Стало відомо, чим минулої ночі атакували Франківщину

У ніч на п’ятницю росія атакувала Івано-Франківщину крилатими ракетами. У західні регіони України, зокрема і на Прикарпаття, прямувало сім крилатих та балістичних ракет, запущених з території ворожої держави.

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Пише Правда.іф.

Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, цієї ночі ціллю ворога знову стали об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури.