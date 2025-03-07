На міському озері у Тлумачі врятували дівчинку, яка провалилась під лід

Сьогодні рятувальники отримали повідомлення про те, що на міському озері в місті Тлумач під лід провалилася дитина, 2012 року народження.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Дівчину врятував перехожий
“Ще до прибуття рятувальників, дівчинку врятував чоловік, який знаходився неподалік. Не гаючи ані секунди, він витягнув дівчинку з крижаної води на берег.
На місця події рятувальники обгорнули змерзлу дитину теплими покривалами та передали медикам”, – йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, дівчинка знаходилась біля озера разом зі своїми подругами, та в якийсь момент впала у воду з дамби, висотою 4 метри.
Рятувальники наголошують на дотриманні правил безпеки під час перебування поблизу водойм. Закликаємо не виходити на лід, адже після потепління він став надзвичайно крихким і небезпечним.
Шановні батьки, не забувайте нагадувати своїм дітям про небезпеку під час прогулянок поблизу водойм, ні в якому разі не дозволяйте їм виходити на тонку кригу, бо це може призвести до непоправних наслідків!