Масовану атаку росії вперше відбивали разом F-16 і Mirage-2000: які результати роботи

У ніч на п’ятницю росія атакувала Україну 67 ракетами різних типів і 194 безпілотниками. Вперше у відбитті атаки брали участь французькі Mirage-2000 разом з винищувачами F-16.

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише Правда.

За даними ЗСУ, у ніч на 7 березня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Основний акцент удару був по об’єктах газодобувної промисловості України.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 261 засіб повітряного нападу: 67 ракет різних типів та 194 ударних БПЛА і безпілотників-імітаторів.

Зокрема:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракети С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Атаку ворога відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Також залучалася і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 і Mirage-2000. Варто зазначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули до України, вперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки», – зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 10 ранку підтверджено збиття 134 повітряних цілей: 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69; 100 ударних БПЛА типу Shahed.

Крім того, до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей. А 86 ворожих безпілотників–імітаторів локально втрачено.