“Ціллю були інфраструктурні об’єкти” — голова Івано-Франківської ОДА про атаку ворога

Зранку 7 березня 2025 року армія росія атакувала Івано-Франківщину. Її ціллю були об’єкти інфраструктури. Попередньо, в регіоні не зафіксували руйнувань.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Facebook.
“На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об’єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Щира подяка нашим оборонцям неба”, — написала Онищук.
Повітряна тривога в області почалася о 3:57 й завершилася о 7:26.