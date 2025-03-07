“Ціллю були інфраструктурні об’єкти” — голова Івано-Франківської ОДА про атаку ворога

Зранку 7 березня 2025 року армія росія атакувала Івано-Франківщину. Її ціллю були об’єкти інфраструктури. Попередньо, в регіоні не зафіксували руйнувань.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Facebook.

“На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об’єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Щира подяка нашим оборонцям неба”, — написала Онищук.

Повітряна тривога в області почалася о 3:57 й завершилася о 7:26.