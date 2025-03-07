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"Ціллю були інфраструктурні об'єкти" — голова Івано-Франківської ОДА про атаку ворога
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Ціллю були інфраструктурні об’єкти” — голова Івано-Франківської ОДА про атаку ворога

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 10:45
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Зранку 7 березня 2025 року армія росія атакувала Івано-Франківщину. Її ціллю були об’єкти інфраструктури. Попередньо, в регіоні не зафіксували руйнувань.

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Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Facebook.

“На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об’єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Щира подяка нашим оборонцям неба”, — написала Онищук.

Повітряна тривога в області почалася о 3:57 й завершилася о 7:26.