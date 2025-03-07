У ніч на 7 березня, Прикарпаття знову опинилося під ворожим обстрілом

У ніч з 06 на 07 березня, по усій території України було оголошено повітряну тривогу. Ворог завдав масованого ракетного обстрілу та запустив чергову партію “шахедів”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, цієї ночі ціллю ворога знову стали об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури.

Також вибухи цієї ночі лунали і над територією Івано-Франківської області.

На Прикарпатті працювала ППО

Голова Івано-Франківської міської громади Руслан Марцінків повідомив, що завдяки роботі ППО, ушкоджень на території громади не має.

Схожу інформацію також оприлюднив і голова Богородчанської селищної територіальної громади Ростислав Заремба.

Все, що можу сказати: від нашої громади щирі слова вдячності силам протиповітряної оборони України ! Разом до перемоги!, – написав Заремба

Більше інформації, на своїх офіційних сторінках оприлюднила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук: