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У ніч на 7 березня, Прикарпаття знову опинилося під ворожим обстрілом
Диван на коліщатках в темній вітальні

У ніч на 7 березня, Прикарпаття знову опинилося під ворожим обстрілом

Автор: Ігор Василик
07/03/2025 08:01
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У ніч з 06 на 07 березня, по усій території України було оголошено повітряну тривогу. Ворог завдав масованого ракетного обстрілу та запустив чергову партію “шахедів”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, цієї ночі ціллю ворога знову стали об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури.

Також вибухи цієї ночі лунали і над територією Івано-Франківської області.

На Прикарпатті працювала ППО

Голова Івано-Франківської міської громади Руслан Марцінків повідомив, що завдяки роботі ППО, ушкоджень на території громади не має.

Схожу інформацію також оприлюднив і голова Богородчанської селищної територіальної громади Ростислав Заремба.

Все, що можу сказати: від нашої громади щирі слова вдячності силам протиповітряної оборони України ! Разом до перемоги!, – написав Заремба

Більше інформації, на своїх офіційних сторінках оприлюднила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук:

На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об’єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Щира подяка нашим оборонцям неба. Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття – під надійним захистом. Слова вдячності усім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир. Продовжуємо допомагати нашим військовим, які стоять на захисті нашої державності!, написала Онищук