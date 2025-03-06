Франківська блогерка Юля Верба показала себе 7 років тому. ФОТО

Як швидко летить час! Юля Верба, яка тільки нещодавно народила донечку, вирішила зануритися в ностальгію і подивитися, якою була 7 років тому. І, здається, це стало для неї справжнім відкриттям.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Вона поділилася відео в соцмережах, де порівняла себе у 14 і 21 рік. Зайшла в архів і була шокована:

Я НЕ ПАМ’ЯТАЮ ЖОДНОГО ЦЬОГО СТОРІЗ ЧИ СИТУАЦІЇ, ЩО Я ТАМ РОБИЛА. НАВІТЬ ЦЕЙ МАГАЗИН… ВЗАГАЛІ НЕ ЗГАДАЛА, ЯКБИ НЕ БУЛО ЦИХ ВІДЕО. КАПЕЦЬ!

Виявилося, що блог Юля почала вести ще в 13 років. І вже в 14 мала непогану аудиторію. Тож блогерка впевнена, що серед її підписників є люди, які слідкують за нею від самого початку.

Дівчина подивилася на себе в минулому і зрозуміла, як сильно змінилася.

Я ТОДІ ГОВОРИЛА ЗОВСІМ ПО-ІНШОМУ. АЛЕ МЕНІ ЗАВЖДИ БУЛО БАЙДУЖЕ, ЩО ПОДУМАЮТЬ ІНШІ. ХОТІЛА ЗНІМАТИ – ЗНІМАЛА!

Вона впевнена: головне – не боятися починати і не зупинятися, навіть якщо є сумніви.

Юля також не знала, що ті її дитячі історії приведуть до такої популярності і заробітку. Тепер вона заявляє, повністю незалежна, щаслива, вже сформована та доросла людина, яка досягла успіху, тому що не боялася пробувати.

Підписники ж не бачать різниці і вважають, що блогерка зовсім не змінилась.