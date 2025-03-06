У Верховній Раді пропонують запровадити військовий облік юнаків з 14 років

Народні депутати готують масштабні зміни до системи мобілізації, які передбачають залучення навчальних закладів до процесу військового обліку молоді та започаткування нового підходу до підготовки майбутніх захисників України.

У парламенті розробляють законопроєкт, який кардинально змінить підхід до формування військового резерву країни, пишуть Версії.

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Народний депутат Максим Саврасов розповів про ключові положення майбутньої законодавчої ініціативи, яка має на меті створити більш ефективну систему підготовки молоді до можливої військової служби.

Максим Саврасов

Законопроєкт передбачає низку важливих нововведень, серед яких – запровадження військового обліку для підлітків віком від 14 років через мережу навчальних закладів.

“Ми плануємо змінити процес збору даних про молодих українських хлопців для того, щоб на військовий облік вони могли стати вже з 14 років”, – пояснив Саврасов.

Принципово новим підходом стане залучення освітніх установ до процесу військового обліку. Передбачається, що класні керівники та адміністрація шкіл, технікумів і коледжів братимуть безпосередню участь у формуванні бази потенційних захисників. Планується також відновити практику ведення форми № 026/о (“Медична картка дитини”), що дозволить системно накопичувати інформацію про стан здоров’я юнаків.

“Головне – це диференційований підхід до підготовки захисників України”, – наголосив депутат. Законопроєкт пропонує індивідуальний підхід до молоді залежно від їхніх фізичних можливостей та здібностей. Зокрема, передбачено, що юнаки з високою фізичною підготовкою будуть готуватися до безпосередньої військової служби, а ті, хто має менш високі фізичні показники, зможуть опановувати спеціальності водіїв-механіків.

Цікавим є також план залучення дівчат до важливих допоміжних напрямків.

“Дівчат плануємо залучити до роботи в аналітичних центрах, які обробляють розвіддані, а також на інші спеціальності – кухарями, медиками”, – розповів Саврасов.

Територіальні центри комплектування отримають нові повноваження – створення спеціальних підрозділів для безпосередньої роботи з навчальними закладами. Це дозволить більш ефективно збирати інформацію про потенційних призовників та їхні здібності.

На момент підготовки матеріалу законопроєкт перебуває на стадії розробки, і, за словами депутата, вже готовий більш ніж на 70%. Очевидно, що ініціатива спрямована на системну модернізацію підходів до військової підготовки молоді в умовах тривалого збройного конфлікту.