Київська та Івано-Франківська області отримали сучасне медобладнання

Завдяки співпраці Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я та ПРООН в Україні лікарні у двох регіонах значно покращили свої технічні можливості.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Баришівська багатопрофільна лікарня отримала електрохірургічний апарат, операційний світильник, вакуумний насос для терапії ран та портативні електрокардіографи, а міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківська – портативну ендоскопічну камеру.
Це обладнання допоможе лікарям надавати якісну та своєчасну медичну допомогу пацієнтам.
«Важливість кожної нової одиниці медичного обладнання у лікарнях переоцінити неможливо. Сьогодні комусь воно допоможе відновити здоровʼя, а завтра, можливо, і взагалі врятує життя. Завдяки підтримці партнерів за кілька місяців нам вдалося поліпшити матеріально-технічне забезпечення двох лікарень, а як підсумок поліпшити якість медичних послуг для їх пацієнтів», — зазначив Руслан Савчук, Голова Правління Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я.
Проєкт «Впровадження моделі організації допомоги постраждалим від ВНП в територіальних громадах Київської та Івано-Франківської областей України» реалізує Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я за підтримки ПРООН в Україні у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.