Київська та Івано-Франківська області отримали сучасне медобладнання

Завдяки співпраці Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я та ПРООН в Україні лікарні у двох регіонах значно покращили свої технічні можливості.

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Баришівська багатопрофільна лікарня отримала електрохірургічний апарат, операційний світильник, вакуумний насос для терапії ран та портативні електрокардіографи, а міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківська – портативну ендоскопічну камеру.

Це обладнання допоможе лікарям надавати якісну та своєчасну медичну допомогу пацієнтам.

«Важливість кожної нової одиниці медичного обладнання у лікарнях переоцінити неможливо. Сьогодні комусь воно допоможе відновити здоровʼя, а завтра, можливо, і взагалі врятує життя. Завдяки підтримці партнерів за кілька місяців нам вдалося поліпшити матеріально-технічне забезпечення двох лікарень, а як підсумок поліпшити якість медичних послуг для їх пацієнтів», — зазначив Руслан Савчук, Голова Правління Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я.

Проєкт «Впровадження моделі організації допомоги постраждалим від ВНП в територіальних громадах Київської та Івано-Франківської областей України» реалізує Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я за підтримки ПРООН в Україні у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.