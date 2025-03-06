Елеонора Павлюк з Прикарпаття фінішувала четвертою на чемпіонаті світу серед юніорів зі сноубордингу

Елеонора Павлюк з Івано-Франківщини фінішувала на четвертій позиції у дисципліні паралельний слалом на чемпіонаті світу серед юніорів зі сноубордингу у Закопане.

Про це повідомили федерація лижного спорту України, пише Правда.

“Вітаємо 19-річну спортсменку з достойним результатом! Починаючи з 2022 року, це вже четвертий чемпіонат світу серед юніорів для Елеонори. І щоразу – бачимо очевидне спортивне зростання. Так, у дисципліні PSL у 2022 атлетка була 40, у 2023 – 14, у 2024 – 5. Наразі ж – 4 місце. Загалом же у змаганнях категорії FIS Павлюк уперше взяла участь у 2021 році”, – йдеться у повідомленні.