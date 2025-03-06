Яремчанська міськрада поділилася деталями проєкту меморіального комплексу, присвяченого полеглим захисникам

У Яремчанській міській раді повідомили, що отримали схвальний експертний висновок щодо проєктної документації на будівництво меморіального комплексу вшанування полеглих захисників.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

“Отримали ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний) щодо розгляду проєктної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проєктом “Реконструкція меморіального комплексу загиблим захисникам України”. Це вже фінішна пряма з документами, тож незабаром за сприятливої погоди можна буде розпочати роботи на місці”, – заявили у міськраді.

Основні характеристики меморіалу загиблим захисникам України: Площа мощення – 790 м кв. Площа забудови – 1040 м кв. Кошторисна вартість – 5 933.316 тис. грн. Гранична висота будівлі/споруди – 5 м.

Також проєкт передбачає: демонтажні роботи (розбирання бруківки, розбирання підпірних стін, розбирання стіни, розбирання сходів та декоративних елементів стели); встановлення бордюрів; влаштування основ зі щебеню; влаштування монументальної стіни; ремонт монументальної стели; влаштування залізобетонних сходів; влаштування підпірних стін; влаштування тротуарної плитки; встановлення ліхтарів; озеленення території (посів газонів, посадка дерев та кущів).

Водовідведення: на проєктній території водовідведення забезпечується ухилом в бік зеленої зони та вулиць. Після проведення ремонту водовідведення буде працювати у звичайному режимі. Проєкт не передбачає зміни наявної системи відведення води.

Благоустрій та озеленення: Наявне озеленення, що знаходиться на території, при реконструкції території не пошкоджуються. проєкт передбачає такі роботи з озеленення: посів газону; посадка дерев та кущів.

“Нагадуємо, що проєкт меморіалу пройшов громадські обговорення, схвалений родинами полеглих Героїв і втілюватиметься за небюджетні кошти”, – наголосили у міськраді.