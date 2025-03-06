У Коломиї за 34 мільйони хочуть реконструювати площу Скорботи

Коломийська міська рада планує реконструкцію площі Скорботи в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка та Січових Стрільців.

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Відповідний тендер опублікували у системі публічних закупівель Prozzoro 5 березня. Очікувана вартість робіт – 34 736 932 гривні. Замовник – управління комунального господарства Коломийської міської ради, пише Бліц-Інфо.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 25 березня.

Нагадаємо, у 2023 у Коломийській міській раді повідомляли про плани реконструювати площу для вшанування пам’яті українських бійців, які загинули у російсько-українській війні. Того ж року провели й тендер на виготовлення робочого проекту по реконструкції площі, який обійшовся у 500 000 гривень.

А у листопаді 2024 мер у Коломиї громадськості презентували проект реконструкції площі Скорботи, автором якої виступив коломийський архітектор Гриць Бойчук.