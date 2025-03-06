30% вчителів початкових класів і 53% вчителів математики з Прикарпаття не пройшли сертифікацію

В Україні завершився перший етап сертифікації вчителів початкових класів, української мови і літератури, математики, історії та громадянських дисциплін.

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Загалом на тестування зареєструвалися 2 240 вчителів. Перший етап сертифікації пройшли 1717 педагогів, з них: учителів початкових класів — 1 031, української мови і літератури — 268, математики — 168, історії та громадянських дисциплін — 250. Такі результати оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти.

У відсотковому відношенні вчителі з Івано-Франківської області пройшли перший етап сертифікації так: учителі початкових класів – 69,23%, української мови і літератури – 83,33%, математики – 46,15%, історії та громадянських дисциплін – 83,33%.

Регіональна першість у херсонських вчителів початкових класів та української мови і літератури; у вчителів української мови і літератури з Луганщини; у волинських вчителів історії та громадянських дисциплін — тут усі 100% зареєстрованих проходять на наступний етап.

Найгірший показник у буковинських вчителів математики — лише 16,67% ідуть на другий тур сертифікації. Від Херсонщини жоден освітянин не зареєструвався на тестування з математики та історії, не було представників і від Луганщини на першому етапі в історії та громадянських дисциплінах.