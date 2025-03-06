У Франківську затримали п’яного водія з наркотиками та без прав

Водія з ознаками сп’яніння, котрий позбавлений права керування та мав з собою ймовірні наркотики, виявили патрульні

Вчора на вулиці Вовчинецькій за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Renault. За кермом авто перебував 54-річний чоловік, передає правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

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Перевіряючи документи патрульні встановили, що водій позбавлений рішенням суду права керування транспортними засобами. Окрім того, водій перебував з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, та чоловік відмовився.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», інспектори провели поверхневу перевірку особи. У чоловіка патрульні виявили згорток з невідомою речовиною, ймовірно, наркотичної дії.

Інспектори склали на керманича адміністративні матеріали за ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), ст.126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) та за ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка з’ясовуватиме походження ймовірних наркотиків.