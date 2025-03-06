Одяг з метою: де у Франківську купити круту футболку й водночас зробити добру справу

У франківській майстерні Bukvytca шиють якісні футболки на дуже важливі ініціативи. Наприклад, серія «Антидепресанти від Юрка», «Козак», «Юрій Змієборець» продаються, аби створювати адаптивний одяг для поранених у госпіталі.

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А гроші з продажу серії футболок «Ангели, які тримають небо» – йдуть на дрони, пише Репортер.

Ангели збирають на дрони

«Ангели, які тримають небо» – це дитячі малюнки ангелів, які з 2022 року подорожують по різних країнах і привертають увагу до України. Ці виставки ініціювали волонтери благодійного фонду «Свій за свого», який активно працює та допомагає військовим ще з 2014 року.

Головна ідейниця Лідія Анушкевичус розповідає, що «Ангели» народилися з проєкту «Для Бога я створю найкраще», який уже багато років робить художник та музикант Ярема Стецик. Отож, пані Ліда домовилась, що відбирає лише ангелів з-поміж численних дитячих малюнків і везе їх на благодійну виставку в Литву. Тих виставок там відбулося аж дев’ять. А потім «Ангелів» вирішили возити далі – в Іспанію.

Перед поїздкою хотіли зробити якийсь мерч, аби то була не просто виставка з чисто гуманітарних питань, – розповідає Лідія Анушкевичус. – Вирішили, що треба і щось заробити на дрони. Ангели з дронами нам якось подібні. Подумали, що то має бути футболка, адже це така річ, яка не викидається, одяг носиться довго, наповнюється своєю енергетикою. Це не сувенірна продукція, яка інколи припадає порохами.

Одяг на дрони

Дизайн футболок зробила франківська дизайнерка Віка Баб’юк. А виготовили їх у майстерні шовкотрафаретного друку Bukvica.

Футболки є в різних кольорах – синя, біла, чорна, рожева, жовта. Придбати їх можна, якщо написати чи задзвонити волонтерам у «Свій за свого»: 067 596 0809.

Усі кошти йдуть на дрони.

Ці футболки та весь цей проєкт – він такий, дроновий! – наголошує Лідія Анушкевичус.

До речі, тоді з продажу футболок в Іспанії волонтери «Свій за свого» теж купили дрон. А потім ще два.

Футболка для вас – комплект одягу для пораненого

Та ж невтомна Bukvica працює і для ще одної важливої справи – пошиття адаптивного одягу для поранених у госпіталі. Він називається «Антидепресанти від Юрка» – це спільний проєкт Bukvica з родиною Яреми та Наталі Стециків й обласною лікарнею.

Цей проєкт – пам’ять про Юрка Стецика, який загинув у бою поблизу Гуляйполя 28 грудня 2022 року. Юрко з початком повномасштабного вторгнення вступив до 102 бригади ТрО, був молодшим сержантом, мав позивний «Пікассо». До того працював у майстерні шовкодруку. І якось колеги знайшли його робочий блокнот, а там був напис: «Люди вилазять із густішого». З неї народився дуже важливий проєкт.

У майстерні Bukvica шиють яскраві футболки з цією фразою, а за гроші, отримані з їх продажу, шиють адаптивний одяг для поранених бійців.

Ця серія доступна в кольорах: рожевий, жовтий, синій, салатовий (по лекалах оверсайз).

Вартість однієї футболки – 1000 грн. Також у продажі є дуже теплі й приємні худі різного кольору – 2500 грн.

Замовити футболку чи худі можна за посиланням.

Також Bukvica має футболки «Юра Змієборець» кольору таш – 1200 грн. І футболки «Козак» кольору хакі, койот, жовтий, таш. Тут ще написані особливі слова:

«Бо воля моя, як ці гори висока

Як Черемош, прудка та горда».

Весь заробіток з футболок теж йде на пошиття адаптивного одягу.

Ще Bukvica шиє благодійні сумки «Петрос». Вони виготовлені з трофейного парашута ворожого безпілотника. Сумки є у п’яти кольорах: жовтий, неоново-жовтий, помаранчевий, синій, рожевий (фуксія). Вартість – 1400 грн, з яких 1000 йде на інший ще один важливий проєкт – “Петрос”, який займається адаптацією військових і цивільних через різні ремісничі майстерні, адаптивний спорт.