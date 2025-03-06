Іванофранківець відсудив у комунальників понад 100 тисяч

У Франківську чоловік, який через яму на дорозі потрапив у ДТП, відсудив у комунальників понад 100 тис. грн.

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Івано-Франківський міський суд задовольнив позов місцевого мешканця до ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” та КП “Муніципальна дорожня компанія” про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, пише КУРС з посиланням на рішення суду.

Чоловік просив стягнути з комунальних підприємств 91 677 грн майнової шкоди та 10 000 грн моральної шкоди, завданих внаслідок ДТП.

Аварія сталася ще 9 грудня 2023 року на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську. Позивач на автомобілі “Skoda Octavia” заїхав у яму, яку викопали працівники ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” під час ремонтних робіт. Балансоутримувачем дороги, де сталася ДТП, є КП “Муніципальна дорожня компанія”.

Чоловік мотивував свій позов тим, що комунальники порушили вимоги чинного законодавства, оскільки не встановили обмежувальних чи заборонних знаків та не обгородили місце ремонтних робіт з ямою.

До речі, після ДТП суд притягнув до адмінвідповідальності старшого майстра ремонтно-механічного цеху ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” за ч. 4 ст. 140 КУпАП через те, що він не встановив дорожні знаки та не забезпечив безпеку руху транспортним засобам, внаслідок чого сталася ДТП.

Обидва підприємства позовних вимог не визнали. У “Івано-Франківськтеплокомуненерго” пояснили, що в їхні посадові обов’язки не входить забезпечення безпеки руху транспортних засобів та встановлення дорожніх знаків. А представники КП “Муніципальна дорожня компанія” подали відзив на позов, мовляв, у день ДТП не проводили ніяких дорожніх робіт та не видавали дозволів на їх проведення.

Однак суд став на сторону франківця, задовольнив позов про відшкодування збитків та зобов’язав ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” та КП “Муніципальна дорожня компанія” відшкодувати позивачу 91 677 грн завданих збитків, 10 000 грн – моральної шкоди, завданої дорожньо-транспортною приго