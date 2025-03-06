Герої на щиті: У Калуші поховали Любомира Базиляка та Андрія Росоловського ФОТО

Скорботна Калуська громада провела в останню путь двох Захисників – Любомира Базиляка та Андрія Росоловського
Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає правда ІФ
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Любомир Базиляк, Андрій Росоловський – два Герої, доля яких об’єднала у єдиному прагненні – зберегти незалежність України, захистити рідну землю від ворога. Ціною власних життів вони наближали Перемогу! На жаль, зустрінуть її вже на небесах. Дякуємо воїнам за жертовний подвиг в ім’я вільної держави!
Любомир Базиляк народився 3 жовтня 1994 року в Калуші. Після закінчення школи, навчався у ВПУ №7, а відтак працював на базі.
Побудував сім’ю. Разом з дружиною Лесею виховували двох дітей – Арсена і Марту.
Любомир Базиляк гідно і самовіддано проходив військову службу за контрактом. Служив стрільцем-санітаром штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону однієї з військових частин.
На превеликий жаль, 1 березня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, Любомир Базиляк загинув у Луганській області.
Андрій Росоловський – ще один мужній Захисник, який став на шлях боротьби за рідну державу.
Народився Андрій Росоловський 27 листопада 1993 року у м. Калуш. Навчався у ЗОШ №6, а згодом вступив до Тернопільської фінансової академії.
Працював у «Території Сервісу» майстром з встановлення систем опалення та кондиціонування.У 2012 році Андрій Росоловський одружився. У шлюбі з дружиною Марією народилася донечка Ангеліна.
Герой став на захист рідної Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення і пройшов шлях від кулеметника до командира стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти однієї з військових частин.
Указом Президента України Володимира Зеленського від 5 серпня 2023 року був нагороджений відзнакою «За оборону України».
На превеликий жаль, молодший сержант Андрій Росоловський внаслідок мінометного обстрілу противника 1 березня 2025 року отримав поранення, несумісні з життям.
Пам’ять про Героїв буде жити у віках! Щирі співчуття рідним та близьким Любомира Базиляка та Андрія Росоловського! У скорботі вся громада!
Вічна слава та пам’ять Героям!