Герої на щиті: У Калуші поховали Любомира Базиляка та Андрія Росоловського ФОТО

Скорботна Калуська громада провела в останню путь двох Захисників – Любомира Базиляка та Андрія Росоловського

Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає правда ІФ

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Любомир Базиляк, Андрій Росоловський – два Герої, доля яких об’єднала у єдиному прагненні – зберегти незалежність України, захистити рідну землю від ворога. Ціною власних життів вони наближали Перемогу! На жаль, зустрінуть її вже на небесах. Дякуємо воїнам за жертовний подвиг в ім’я вільної держави!

Любомир Базиляк народився 3 жовтня 1994 року в Калуші. Після закінчення школи, навчався у ВПУ №7, а відтак працював на базі.

Побудував сім’ю. Разом з дружиною Лесею виховували двох дітей – Арсена і Марту.

Любомир Базиляк гідно і самовіддано проходив військову службу за контрактом. Служив стрільцем-санітаром штурмового спеціалізованого відділення штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону однієї з військових частин.

На превеликий жаль, 1 березня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, Любомир Базиляк загинув у Луганській області.

Андрій Росоловський – ще один мужній Захисник, який став на шлях боротьби за рідну державу.

Народився Андрій Росоловський 27 листопада 1993 року у м. Калуш. Навчався у ЗОШ №6, а згодом вступив до Тернопільської фінансової академії.

Працював у «Території Сервісу» майстром з встановлення систем опалення та кондиціонування.У 2012 році Андрій Росоловський одружився. У шлюбі з дружиною Марією народилася донечка Ангеліна.

Герой став на захист рідної Батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення і пройшов шлях від кулеметника до командира стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти однієї з військових частин.

Указом Президента України Володимира Зеленського від 5 серпня 2023 року був нагороджений відзнакою «За оборону України».

На превеликий жаль, молодший сержант Андрій Росоловський внаслідок мінометного обстрілу противника 1 березня 2025 року отримав поранення, несумісні з життям.

Пам’ять про Героїв буде жити у віках! Щирі співчуття рідним та близьким Любомира Базиляка та Андрія Росоловського! У скорботі вся громада!