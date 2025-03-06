Уряд встановив порядок перетину кордону для фахівців у галузі культури та інформації

Уряд уточнив процедуру перетину кордону для представників культурного та інформаційного секторів.

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Постанова КМУ №244 від 4 березня 2025 року передбачає внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:

листа Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;

запрошення іноземної організації (з перекладом українською);