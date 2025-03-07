У четвер на Івано-Франківщині зафіксували температурні рекорди

На Прикарпатті синоптики зафіксували чергові температурні рекорди.

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Як повідомили у Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, 6 березня на метеорологічних стаціях області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня на 2,3-3,6⁰С та становили:

Івано-Франківськ +22,9⁰С;

Коломия +22,3⁰С;

Долина +20⁰С;

Яремче +21,3⁰С;

Пожежевська +9,2⁰С.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.