У четвер на Івано-Франківщині зафіксували температурні рекорди

На Прикарпатті синоптики зафіксували чергові температурні рекорди.
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Як повідомили у Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, 6 березня на метеорологічних стаціях області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня на 2,3-3,6⁰С та становили:
- Івано-Франківськ +22,9⁰С;
- Коломия +22,3⁰С;
- Долина +20⁰С;
- Яремче +21,3⁰С;
- Пожежевська +9,2⁰С.
Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.