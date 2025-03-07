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Рекорди температур на Івано-Франківщині, 6 березня 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

У четвер на Івано-Франківщині зафіксували температурні рекорди

Автор: Lilia
07/03/2025 10:28
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На Прикарпатті синоптики зафіксували чергові температурні рекорди.

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Як повідомили у Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, 6 березня на метеорологічних стаціях області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня на 2,3-3,6⁰С та становили:

  • Івано-Франківськ +22,9⁰С;
  • Коломия +22,3⁰С;
  • Долина +20⁰С;
  • Яремче +21,3⁰С;
  • Пожежевська +9,2⁰С.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.