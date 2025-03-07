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Прощання з військовослужбовцем у формі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ямницька громада провела в останню путь полеглого Свяглу Володимира. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Lilia
07/03/2025 09:46
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 У четвер, 6 березня, в селі Ямниця на Івано-Франківщині попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Свяглою, який загинув на фронті, захищаючи Батьківщину від московського загарбника.

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Пише Правда.іф з посиланням на Ямницька Територіальна Громада.

У лютому 2024 р. за призовом по мобілізації Герой пішов захищати рідну землю від окупанта. Солдат Володимир Свягла служив на передовій навідником мотопіхотного відділення в мотопіхотній роті однієї з військових частин.

23 лютого 2025 р. під час виконання бойового завдання на полі бою у Покровському районі Донецької області воїн загинув.

Народився Володимир Ярославович Свягла 09 серпня 1977 р. в м. Івано-Франківськ. Навчався у міській школі № 18, згодом – в Івано-Франківському автотранспортному технікумі. Протягом життя працював на цементному заводі, у тролейбусному депо, в приватних підприємців, також їздив працювати за кордон. Найбільшим захопленням Володимира були автомобілі, які сам умів вправно ремонтувати. Після одруження проживав з сім’єю у с. Ямниця. У шлюбі з дружиною Оксаною народили та виховали двох синів та донечку. Володимир Свягла був доброю, щирою і життєрадісною людиною з блакитними очима, мав багато друзів, завжди відгукувався на прохання, ніколи не відмовляв у допомозі, любив життя, мав ще багато планів і мрій.

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