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Погода в Івано-Франківській області 7 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 7 березня

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 09:17
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7 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вдень в області температура повітря сягатиме до 18° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вдень повітря прогріється до 16-18° тепла.
  • По області вдень стовпчики термометра показуватимуть 13-18° тепла.
  • У високогір’ї Карпат — 7-12° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, 7 березня у високогір’ї Карпат через відлигу прогнозують значну лавинну небезпеку. Мандрівників закликають утриматися від походів у високогір’я.