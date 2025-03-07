Погода в Івано-Франківській області 7 березня

7 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вдень в області температура повітря сягатиме до 18° тепла.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вдень повітря прогріється до 16-18° тепла.

вдень повітря прогріється до 16-18° тепла. По області вдень стовпчики термометра показуватимуть 13-18° тепла.

вдень стовпчики термометра показуватимуть 13-18° тепла. У високогір’ї Карпат — 7-12° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, 7 березня у високогір’ї Карпат через відлигу прогнозують значну лавинну небезпеку. Мандрівників закликають утриматися від походів у високогір’я.