Сьогодні Прикарпаття проведе в останню путь полеглого героя Володимира Скулу

У четвер, 06 березня, Бурштинська громада зустріла скорботний кортеж із тілом полеглого Героя Володимира Скули.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Бурштинську міську раду.
Вчора у селі Задністрянське (вул. Т. Шевченка, 8 ) відбувся парастас за полеглим героєм.
Чин похорону пройде у п’ятницю 07 березня о 14 годині у селі Задністрянське Бурштинської міської територіальної громади.