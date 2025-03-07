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Сьогодні Прикарпаття проведе в останню путь полеглого героя Володимира Скулу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Прикарпаття проведе в останню путь полеглого героя Володимира Скулу

Автор: Ігор Василик
07/03/2025 08:53
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У четвер, 06 березня, Бурштинська громада зустріла скорботний кортеж із тілом полеглого Героя Володимира Скули.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Бурштинську міську раду.

Вчора у селі Задністрянське (вул. Т. Шевченка, 8 ) відбувся парастас за полеглим героєм.

Чин похорону пройде у п’ятницю 07 березня о 14 годині у селі Задністрянське Бурштинської міської територіальної громади.