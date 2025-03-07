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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
07/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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7 березня – 85 років від дня народження Богдана Ступарика (1940-2002), відомого педагога, вченого, автора досліджень з історії педагогіки Галичини, уродженця с. Задубрівці Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.