ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Дідківського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Дідківського

Автор: Ігор Василик
07/03/2025 08:40
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З фронту знову прийшла сумна звістка. Стало відомо про загибель у бою ще одного відважного героя з Прикарпаття Василя Дідківського.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує новинний ресурс Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном відбудеться у п’ятницю, 07 березня 2025 року, о 10 годині на майдані Незалежності в місті Косові.

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою”, – йдеться у дописі

Василь Дідківський