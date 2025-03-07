Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Дідківського

З фронту знову прийшла сумна звістка. Стало відомо про загибель у бою ще одного відважного героя з Прикарпаття Василя Дідківського.

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Про це інформує новинний ресурс Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном відбудеться у п’ятницю, 07 березня 2025 року, о 10 годині на майдані Незалежності в місті Косові.