Сьогодні на Косівщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Дідківського

З фронту знову прийшла сумна звістка. Стало відомо про загибель у бою ще одного відважного героя з Прикарпаття Василя Дідківського.
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Про це інформує новинний ресурс Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.
Прощання із полеглим воїном відбудеться у п’ятницю, 07 березня 2025 року, о 10 годині на майдані Незалежності в місті Косові.
“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою”, – йдеться у дописі