Доводилося готувати до польотів і літак сина: як авіатехнік з Прикарпаття Валерій Смеречанський обслуговує крилаті бойові машини

Валерій Смеречанський – авіаційний технік бригади тактичної авіації повітряного командування “Захід”. Його завдання – забезпечувати постійну технічну готовність бойового літака до польоту. В його руках – фронтовий винищувач МіГ-29.

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Наші льотчики на цих літаках знищують ударні дрони і крилаті ракети в повітрі, завдають ракетно-бомбові удари по окупантам на землі, виконують повітряне прикриття дій бомбардувальної авіації та багато інших бойових завдань. Надзвичайно важливо, щоб системи і агрегати літака залишалися справними і не виходили з ладу в небі. Від цього залежить життя льотчика та успішність виконання бойових завдань.

Історією авіатехніка поділились на фб-сторінці 114 бригади тактичної авіації.

Валерій Смеречанський каже, що всі наші авіаційні техніки поводяться з літаками по-особливому, ретельно обслуговують і готують до важкої роботи в небі.

– За декілька годин до польотів техніки вже працюють зі своїми літаками на аеродромі. Не звертаємо увагу ні на морози, ні на пронизливий аеродромний вітер, ні на ніч, ні на день, ні на спеку, – розповідає про свою роботу Валерій. – Перевірка літака, діагностика систем, дозаправка, усунення можливих несправностей – усе це робимо з особливою ретельністю, адже знаємо: будь-яка помилка може коштувати пілоту життя.

Технік зустрічає льотчика біля своєї крилатої бойової машини, вітає пілота і доповідає йому про готовність винищувача до польоту. Це особливі миті перед виконанням завдання в небі і для техніка, і для льотчика. Пілот приймає літак, разом з техніком виконує всі необхідні перевірки, вирушає у політ. Технік залишається на аеродромі і чекає. Після приземлення літака авіаційний технік знову приступає до роботи – виконує обслуговування крилатої бойової машини.

Син Валерія Смеречанського Іван – льотчик-винищувач. На його рахунку – понад 200 бойових вильотів. Більше сотні з них – польоти зі завданням знищити техніку і скупчення живої сили окупантів на землі. Він одним з перших застосовував керовані авіабомби та протирадіолокаційні ракети іноземного виробництва. Валерію Смеречанському доводилося готувати до польотів і літак сина.