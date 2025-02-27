За минулу добу на Прикарпатті гасили 81 пожежу сухої трави

За добу на Прикарпатті виникло 87 пожеж, з них 81 — в природних екосистемах. Загальна площа спаленої сухої трави становить 3,3 га, а з початку року зареєстровано 346 пожеж, площею 19,1 га.

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Про це пише Правда з посиланням на обласне УДСНС.

Вогнеборці ліквідовували пожежі в екосистемах у всіх тергромадах нашої області. Закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки, не спалювати рідну землю, бережіть її. Робота із запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників триває, щодня на території області працюють рейдові групи ДСНС. За добу складено 2 протоколи на правопорушників, які спалювали суху рослинність.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120 грн!