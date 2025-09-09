Дрон Коломийської 10 бригади взяв у полон росіянина, який корегував вогонь по ЗСУ

Оператори РБАК Аркан з 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону виявили двох окупантів, які корегували удар ворога по наших позиціях. За допомогою Мавіка вони передали пропозицію здатись в полон.

Пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Один окупант зробив правильний вибір, склав зброю і з піднятими руками пішов за нашим дроном. Інший окупант спробував збивати наш дрон і втратив можливість вижити.

Полонений розповів про свої мотиви, ставлення командування, забезпечення і деталі як потрапив в полон

Полонений представився як Карпович Олександр В’ячеславович, 1997 року народження, уродженець Мурома. Військовослужбовець по контракту розповів, що мотивацією для підписання контракту стали гроші та смерть двоюрідного брата під Бахмутом у травні.

За його словами, російські військові отримують 195 тисяч рублів підйомних, 37 тисяч зарплати та від 170 до 210 тисяч бойових. При цьому кожен місяць вони мають здавати по 50 тисяч рублів на дрони та харчування.

Полонений розповів, що служив у 144-й бригаді, потім у 88-й бригаді. Після дезертирства його відправили до колонії-поселення, звідки знову мобілізували на фронт примусово.

З товаришем коригував вогонь по українських позиціях

Разом з товаришем на прізвисько “Жаба” він два тижні провів у ямі, де корегував вогонь по українських позиціях. Коли українські оператори почали скидати воду з пропозиціями здатися, полонений прийняв рішення капітулювати, а “Жаба” відмовився і був знищений.

Карпович попросив вибачення у українців за вторгнення на їхню землю і закликав інших росіян не підписувати контракти.

“Ми зайшли, ми окупанти. Ми не повинні були заходити на чужу територію. Це територія України”, – заявив він.

Полонений високо оцінив роботу українських операторів БпЛА, які врятували йому життя, і подякував за гуманне поводження в полоні.