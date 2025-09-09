ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Гірські рятувальники допомогли спуститись з Говерли чоловіку на протезах

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 10:22
Рятувальники допомогли туристу на Говерлі, який, пересуваючись на протезах, не зміг самостійно зійти до урочища Заросляк.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

8 вересня о 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення від туристки з Волині про те, що її товариш, 1978 року народження, який пересувається на протезах, не може самостійно зійти з Говерли до урочища Заросляк та потребує допомоги.

Зв’язок із туристами підтримувався, рятувальники встановили їхні координати. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників, які прибули до чоловіка та транспортували його до урочища Заросляк.

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області нагадує:

“Вирушаючи в гори, обов’язково перевіряйте прогноз погоди, повідомляйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та встановлюйте мобільний додаток “Порятунок у горах”.

