Гірські рятувальники допомогли спуститись з Говерли чоловіку на протезах

Рятувальники допомогли туристу на Говерлі, який, пересуваючись на протезах, не зміг самостійно зійти до урочища Заросляк.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
8 вересня о 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення від туристки з Волині про те, що її товариш, 1978 року народження, який пересувається на протезах, не може самостійно зійти з Говерли до урочища Заросляк та потребує допомоги.
Зв’язок із туристами підтримувався, рятувальники встановили їхні координати. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників, які прибули до чоловіка та транспортували його до урочища Заросляк.
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області нагадує:
“Вирушаючи в гори, обов’язково перевіряйте прогноз погоди, повідомляйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та встановлюйте мобільний додаток “Порятунок у горах”.