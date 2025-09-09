ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Очікуються грози: на Прикарпатті оголосили штормове

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 10:35
Сьогодні, 9 вересня, до кінця доби синоптики прогнозують грози по місту Івано-Франківську та області. 1 рівень небезпечності, жовтий.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

“Попередження про небезпечне метеорологічне явище. До кінця дня 09 вересня по місту Івано-Франківську та області грози.
1 рівень небезпечності, жовтий”, – йдеться у дописі.

