Очікуються грози: на Прикарпатті оголосили штормове

Сьогодні, 9 вересня, до кінця доби синоптики прогнозують грози по місту Івано-Франківську та області. 1 рівень небезпечності, жовтий.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології