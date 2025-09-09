ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У обласному центрі пройшов шаховий турнір серед військовослужбовців. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 10:54
В Івано-Франківську відбувся шаховий турнір серед військовослужбовців.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

5 вересня в Івано-Франківську вперше відбувся шаховий турнір серед військовослужбовців “Шахова атака”.

Військовослужбовці продемонстрували високий рівень майстерності

За шахівницями зійшлися 17 учасників бойових дій, які продемонстрували високий рівень майстерності та волю до перемоги.

“Змагання пройшли у теплій та дружній атмосфері, об’єднуючи військових не лише за спільною справою служби, а й любов’ю до інтелектуальної гри”, – йдеться у дописі.

Переможці турніру:

1 місце — Михайло Кепещук

2 місце — Олександр Рідзель

3 місце — Валентин Марченко

4 місце — Дмитро Маринін

5 місце — Іван Коломієць.

Турнір з шахів, учасники за шахівницями.
Шаховий турнір для військових у дії.
Люди грають у шахи в приміщенні.
Учасники шахового турніру для військових з нагородами
Шаховий турнір у залі з гравцями

