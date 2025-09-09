У Франківську встановлено новий температурний рекорд

Перші дні вересня на Прикарпатті виявилися рекордно теплими. 5–6 вересня 2025 року на метеостанції Пожежевська максимальні температури становили +22,8 °С та +21,5 °С. Попередні найвищі показники тут фіксували у 2012 та 2008 роках – +21,0 °С та +20,6 °С.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

У містах області 5 вересня також встановлено нові температурні рекорди:

Івано-Франківськ – +31,8 °С (раніше +29,2 °С у 1984 р.);

Коломия – +29,9 °С (раніше +29,7 °С у 1962 р.);

Долина – +29,0 °С (раніше +28,3 °С у 1962 р.).

Водночас синоптики попереджають про зміну погоди

До кінця дня 8 вересня в Івано-Франківську та області очікуються грози.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)