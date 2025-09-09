У Коломиї військового засудили на 5 років тюрми за СЗЧ

03 вересня 2025 року Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області оголосив вирок військовому, який самовільно залишив військову частину під час воєнного стану.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком п’ять років, а з урахуванням сукупності вироків — п’ять років і один місяць із конфіскацією майна, пишуть Версії.

Коломийський міськрайонний суд розглядав кримінальне провадження № 1-кп/346/544/25, внесене до ЄРДР 18 грудня 2024 року за № 62024140150000386. Розгляд відбувся у відкритому засіданні в режимі відеоконференції.

Обвинувачений самовільно залишив військову частину на три доби

Суд встановив, що обвинувачений, будучи військовослужбовцем за контрактом, самовільно залишив військову частину з 17 листопада 2024 року до 29 листопада 2024 року. Залишення частини відбулося за умов дії воєнного стану, запровадженого Указом Президента № 64/2022.

“Обвинувачений самовільно залишив військову частину в умовах воєнного стану на строк понад три доби”, — йдеться у вироку суду.

Суд кваліфікував дії за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України як самовільне залишення військової частини, вчинене військовослужбовцем у період воєнного стану тривалістю понад три доби. Покарання визначено в межах санкції статті з урахуванням обставин справи та даних про особу.

“Вирок передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, а за сукупністю вироків — 5 років 1 місяць, із конфіскацією майна”, — йдеться у рішенні.

Суд встановив, що контракт про проходження військової служби обвинувачений уклав 8 червня 2024 року. Наказом по особовому складу його призначили старшим стрільцем-оператором штурмового спеціалізованого відділення у складі штурмової спеціалізованої роти «ШКВАЛ».

“Солдат був зарахований до списків частини та приступив до виконання обов’язків 08.06.2024”, — йдеться у матеріалах, долучених до вироку.

Згідно з рапортом ТВО командира роти від 17 листопада 2024 року, відсутність військовослужбовця виявили під час перевірки особового складу. Командування призначило службове розслідування та ініціювало розшук.

“Факт самовільного залишення без поважних причин у період воєнного стану підтверджено службовим розслідуванням”, — йдеться у вироку.

У суді обвинувачений визнав вину повністю та пояснив мотиви вчинку

Він заявив, що залишив частину для відновлення втраченого паспорта громадянина України, який, за його словами, був потрібний для ідентифікації у разі зникнення чи загибелі.

“Обвинувачений визнав вину та пояснив, що залишив частину з метою оформлення документа, однак доказів звернень не надано”, — йдеться у вироку суду.

Суд оцінив наведені пояснення критично. У матеріалах відсутні підтвердження звернення обвинуваченого до компетентних органів щодо оформлення документів у період відсутності.

“Суд не приймає доводи про поважні причини, оскільки доказів звернень не подано”, — йдеться у рішенні.

Обвинувачений має попередні судимості, зокрема за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309 та ч. 3 ст. 307 КК України, із визначеним остаточним покаранням п’ять років позбавлення волі. 29 травня 2024 року його умовно-достроково звільнили для проходження військової служби за контрактом на невідбутий строк два роки десять місяців і шістнадцять днів.

“З огляду на вчинення нового кримінального правопорушення під час невідбутої частини покарання, застосовано правила ст. 71 КК України”, — йдеться у вироку.

Суд окремо врахував щире каяття обвинуваченого як обставину, що пом’якшує покарання, та відсутність обставин, які обтяжують. Разом із тим суд відзначив попередню кримінальну відповідальність і посередні службові характеристики.

“Обставиною, що пом’якшує покарання, визнано щире каяття; обтяжуючих обставин не встановлено”, — зазначено у рішенні.

Запобіжний захід до вироку був визначений у виді тримання під вартою з альтернативою застави у 60 560 гривень. 29 травня 2025 року обвинуваченого звільнили з-під варти у зв’язку з внесенням застави.

“Зарахувати строк попереднього ув’язнення з 01.04.2025 по 29.05.2025 у строк відбуття покарання”, — йдеться у вироку.

Суд залишив запобіжний захід у вигляді застави

Суд залишив запобіжний захід у вигляді застави чинним до набрання вироком законної сили. Після цього заставу належить повернути заставодавцю.

“Заставу 60 560 гривень повернути після набрання вироком законної сили”, — зазначено у резолютивній частині.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду через Коломийський міськрайонний суд протягом тридцяти днів із моменту проголошення.

“Вирок набирає законної сили після спливу строку апеляційного оскарження або після рішення апеляційної інстанції”, — йдеться у документі.

Суд окремо нагадав про правове регулювання воєнного стану та посилення відповідальності за військові кримінальні правопорушення з 27 січня 2023 року.

“Обмежено застосування ст. 69 і ст. 75 КК України щодо злочинів за ст. 407 КК України, вчинених у воєнний час”, — йдеться у вироку.

Прокурор наполягав на призначенні покарання у межах санкції та частковому приєднанні невідбутої частини покарання за попереднім вироком. Захисник просив призначити покарання, не пов’язане з позбавленням волі, з огляду на каяття, вік, участь у бойових діях та намір продовжити службу.

“Суд дійшов висновку, що виправлення неможливе без ізоляції від суспільства, тому призначено мінімальний строк у межах санкції”, — йдеться у рішенні.

Копії вироку вручили обвинуваченому та прокурору негайно після проголошення. Процесуальні витрати, цивільний позов і речові докази у справі відсутні.