На Івано-Франківщині попрощалися з полеглим захисником Олександром Бучковським. ФОТО

8 вересня з військовими почестями до місця вічного спочинку в селі Заріччя Надвірнянського району Івано-Франківської області скорботна Делятинська громада провела загиблого військовослужбовця Олександра Бучковського.

Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську ТГ.

“Неможливо описати гіркоту втрати для рідних та побратимів Воїна. Добрий, працьовитий, співчутливий, людяний, професійний військовий з першого дня війни став на захист України. Вважав своїм святим обов’язком стояти на варті нашого спокою… Він не вмів і не хотів залишатися осторонь загальнонаціональної боротьби з російським окупантом… Але Господь забирає до Свого Царства кращих, кличе, щоб долучити їх до Лав Небесних Захисників України. Низько вклоняємося і висловлюємо щиру вдячність за таку безмежну самопожертву. Просимо в Бога сили, витримки та кріпості для дружини, доньки та сина, для всіх рідних, друзів, побратимів і колег, щоб вони могли з гідністю пройти таке важке випробування, гірку втрату надійного плеча.

Вічна і світла пам’ять Захиснику Олександру Бучковському! Навіки в строю! Слава Героям!” – йдеться у дописі.