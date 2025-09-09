ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Івано-Франківщині попрощалися з полеглим захисником Олександром Бучковським. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 12:15
8 вересня з військовими почестями до місця вічного спочинку в селі Заріччя Надвірнянського району Івано-Франківської області скорботна Делятинська громада провела загиблого військовослужбовця Олександра Бучковського.

Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську ТГ.

“Неможливо описати гіркоту втрати для рідних та побратимів Воїна. Добрий, працьовитий, співчутливий, людяний, професійний військовий з першого дня війни став на захист України. Вважав своїм святим обов’язком стояти на варті нашого спокою… Він не вмів і не хотів залишатися осторонь загальнонаціональної боротьби з російським окупантом… Але Господь забирає до Свого Царства кращих, кличе, щоб долучити їх до Лав Небесних Захисників України. Низько вклоняємося і висловлюємо щиру вдячність за таку безмежну самопожертву. Просимо в Бога сили, витримки та кріпості для дружини, доньки та сина, для всіх рідних, друзів, побратимів і колег, щоб вони могли з гідністю пройти таке важке випробування, гірку втрату надійного плеча.

Вічна і світла пам’ять Захиснику Олександру Бучковському! Навіки в строю! Слава Героям!” – йдеться у дописі.

Квіткові композиції на могилі з прапорами.
Поховання військового з почесною церемонією в Україні.
Люди на вуличному заході з мікрофоном і телефоном.
Прощання з загиблим воїном, жінки тримають прапор.
Урочиста церемонія зібрала людей для вшанування пам'яті.
Військові віддають салют на кладовищі
Військові на похоронах з українським прапором.
Похоронна церемонія біля церкви
Люди на зібранні з українськими прапорами
Церковна служба з труною, священик з кадилом
Похоронна процесія з військовими і прапором України
Похоронна церемонія біля синьо-жовтої церкви.
Військові і жінка біля чорного фургона
Похоронна процесія з квітами на сільській дорозі
Поліцейська машина на сільській вулиці
Люди вітають кортеж на сільській дорозі
Урочистий захід з прапорами на вулиці
Похоронна церемонія з солдатами і людьми навколо.
Прощання з воїном, військові несуть труну на похороні
Люди біля прапора під час зборів на вулиці.
Група людей на вулиці у жалобі
Військові з прапорами на вуличному заході
Військова процесія з квітами та іконами
Люди на військовій церемонії в Україні
Люди на церемонії з квітами та прапорами
Люди в камуфляжі біля українського прапора
Військовий оркестр виступає на офіційній церемонії.
Церемонія поховання з українським прапором
Дерев'яний хрест із табличкою на стіні
Гурт музикантів грає на відкритому повітрі
Люди прощаються з покійним в кімнаті

