Медики радять щепитися: в Івано-Франківській області зростає захворюваність на ГРВІ

В Івано-Франківській області спостерігається зростання рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це повідомила заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус, передає Правда.іф.

“Зараз ми знаходимося в міжепідемічному сезоні. На 36-му тижні маємо ріст захворюваності майже на 30% — за рахунок дитячого населення на 40% і дорослого на 30%. У межах 700 осіб більше захворіло порівняно з попереднім тижнем”, — зазначила вона.

За словами фахівчині, рівень госпіталізацій залишається стабільним.

“Госпіталізовано ідентично, як минулого тижня — у межах 30% від захворілих. Випадки переважно легкого та середнього ступеня тяжкості, важких випадків практично немає”, — додала Джус.

Особливості сезону

У центрі очікують результати досліджень циркуляції нових штамів, однак, за прогнозами інфекціоністів, нинішній епідемічний сезон не буде важким.

“Перебіг захворювання неважкий, однак поширеність вища, ніж у попередніх варіантах “Омікрону”. Всеодно не варто займатися самолікуванням і при можливості треба щепитися”, — підкреслила посадовиця.

Масковий режим у медзакладах наразі не запроваджено, оскільки епідемічний сезон офіційно розпочнеться з 1 жовтня і триватиме до середини травня.

Хто хворіє найчастіше

За даними епідеміологів, найбільше хворіють діти.

“Зараз майже 40% усіх випадків становлять діти. Переважно це вікова група 5–14 років, яка складає 56% від дитячої захворюваності”, — повідомила Джус.

Серед груп ризику — люди старші 60 років та медичні працівники, які контактують із великою кількістю пацієнтів.

Вакцинація ще актуальна

Медики наголошують, що щеплення проти грипу можна робити протягом усього епідемічного сезону.

“Не пізно вакцинуватися. В аптеках є минулорічна вакцина від грипу, вона ефективна. Також у регіоні є достатньо вакцини від COVID-19 — і для дорослих, і для дітей. Нову партію очікуємо вже цього тижня”, — зазначила Тетяна Джус.

Фахівці радять мешканцям області не зволікати з вакцинацією, адже це найефективніший спосіб захиститися від ускладнень, які можуть викликати грип та COVID-19.